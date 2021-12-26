Брюссель, 26 декабря 2021, 17:02 — REGNUM Наладить отношения с Россией, которая должна «прекратить провокации», хочет Евросоюз. Об этом заявила 26 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен журналистам газеты Le Journal du Dimanche.
«Мы (страны Евросоюза) хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий», — сказала она.
Урсула фон дер Ляйен не исключила, что страны ЕС, которые действуют в координации с США и НАТО, введут против России ограничительные меры при эскалации ситуации вокруг Украины.
Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию все время упрекают в том, что она якобы готовится к «агрессии» против Украины, но никто не упрекает Киев в агрессии против своего народа в Донбассе.