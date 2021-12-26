Брюссель, 26 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Наладить отношения с Россией, которая должна «прекратить провокации», хочет Евросоюз. Об этом заявила 26 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен журналистам газеты Le Journal du Dimanche.

Урсула фон дер Ляйен

«Мы (страны Евросоюза) хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий», — сказала она.

Урсула фон дер Ляйен не исключила, что страны ЕС, которые действуют в координации с США и НАТО, введут против России ограничительные меры при эскалации ситуации вокруг Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию все время упрекают в том, что она якобы готовится к «агрессии» против Украины, но никто не упрекает Киев в агрессии против своего народа в Донбассе.