Москва, 26 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов расценил введение «клятвы горняка» как попытку переложить ответственность с собственников шахт и чиновников на работяг-шахтеров.

Sledcom.ru Следователи на мсте трагедии на шахте «Листвяжная»

«На мой взгляд, это попытка переложить ответственность с собственников шахт и чиновников, которые должны контролировать установку различных систем безопасности, на простых работяг — шахтёров», — отметил Миронов в Facebook.

В самой клятве сказано, что шахтёр клянётся быть достойным профессии, честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности, чётко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчинённым, не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья и так далее, перечислил парламентарий.

«В этом нет ничего плохого! Но разве трагедия, которая произошла недавно на «Листвяжной», связана с отсутствием клятв или плохой работой шахтёров? Нет. Она связана с безалаберностью, безответственностью и коррупцией. Только это всё никак не касается шахтёров, честно и самоотверженно трудящихся, чтобы заработать деньги для своих семей», — рассуждает депутат.

По его убеждению, «нужно не клятвы вводить, а ужесточать ответственность проверяющих и собственников».

«Тогда трагедий не будет», — уверен Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Кузбасса ввели «клятву горняка» — для того, чтобы «повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий».

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