Москва, 26 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. 26 декабря агент 18-летнего атакующего полузащитника московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсена Захаряна Геннадий Голубин заявил, что информация о возможном переходе его клиента в мадридский «Реал» не соответствует действительности: «Эта информация — фейковый вброс», — цитирует Голубина издание Metaratings.

Мадридский «Реал»

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Футболист был включен в символическую сборную лучших игроков первой части сезона.

Соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано еще на два с половиной года до конца сезона 2023/24. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 18-летнего российского полузащитника в 9 миллионов евро.