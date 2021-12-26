Новосибирск, , 16:59 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 26 декабря, прошло торжественное открытие объекта «Часы — обратный отсчёт», посвящённого году до старта Молодёжного чемпионата мира 2023 года по хоккею с шайбой на льду. Часы установлены на площади Ленина.

В Новосибирске дан старт обратному отсчёту времени до начала Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой Правительство Новосибирской области

«Сегодня все новосибирцы наполнены ожиданием новогодних праздников. Но ровно через год эмоции нас будут переполнять троекратно, потому что в следующем году Новосибирск будет встречать любимый праздник в статусе новогодней столицы России. Ну и, конечно же, мы будем в предвкушении грандиозного хоккейного праздника — Чемпионата мира среди молодёжных команд», — прокомментировал событие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он отметил, что в Новосибирске появится новый район для отдыха и занятий спортом с уникальной транспортной инфраструктурой, благоустройством территории.

Отметим, что торжественный запуск часов обратного отсчёта прошёл одновременно в Новосибирской и Омской областях.