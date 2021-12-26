Москва, , 16:57 — REGNUM Соединенные Штаты наделили себя правом мирового антикоррупционного аудитора, однако им надо начать с себя, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее агентство Associated Press сообщало, что в США не менее $100 млрд было украдено из средств, выделенных для помощи гражданам и предприятиям в условиях пандемии коронавируса.

По словам координатора по борьбе со связанным с пандемией мошенничеством на национальном уровне Роя Дотсона, похищено 3% от $3,4 трлн, выделенных в качестве помощи из-за пандемии.

«Вообще господин Дотсон подкупает своей честностью (пока ещё ею, а не деньгами). Он сам себе задает вопрос: «Сможем ли мы, США, остановить мошенничество?» И отвечает: «Нет». Видимо, в Секретной службе вполне отчётливо себе представляют, как работает американская государственная машина», — написала Захарова в телеграм-канале.

По ее словам, в США недавно объявили борьбу с коррупцией в качестве одного из своих внешнеполитических приоритетов был разработан законопроект «О борьбе с коррупцией в глобальном масштабе».

Она добавила, что «переплюнуть» упомянутый уровень коррупции сможет только разворовывание денег, направленных на борьбу с коррупцией.

«Если демократическая администрация так желает бороться с коррупцией в глобальном масштабе, то пусть начнет с себя. Фонд какой-нибудь организует, не знаю, опыт же есть», — заключила Захарова.

Более $1,2 млрд были конфискованы Секретной службой в ходе расследования мошенничеств с займами и страхованием от безработицы. В настоящее время проводится более 900 расследований случаев мошенничества, связанного с пандемией, в каждом штате. Сто человек помещены под стражу.