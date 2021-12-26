Захарова посоветовала США начать с себя в борьбе с коррупцией в мире
Москва, 26 декабря, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Соединенные Штаты наделили себя правом мирового антикоррупционного аудитора, однако им надо начать с себя, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Ранее агентство Associated Press сообщало, что в США не менее $100 млрд было украдено из средств, выделенных для помощи гражданам и предприятиям в условиях пандемии коронавируса.
По словам координатора по борьбе со связанным с пандемией мошенничеством на национальном уровне Роя Дотсона, похищено 3% от $3,4 трлн, выделенных в качестве помощи из-за пандемии.
По ее словам, в США недавно объявили борьбу с коррупцией одним из своих внешнеполитических приоритетов, был разработан законопроект «О борьбе с коррупцией в глобальном масштабе».
Она добавила, что «переплюнуть» упомянутый уровень коррупции сможет только разворовывание денег, направленных на борьбу с коррупцией.
Более $1,2 млрд были конфискованы Секретной службой в ходе расследования мошенничеств с займами и страхованием от безработицы. В настоящее время проводится более 900 расследований случаев мошенничества, связанного с пандемией, в каждом штате. Сто человек помещены под стражу.