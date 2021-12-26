Москва, , 16:56 — REGNUM Президент США Джо Байден не может отменить санкции в отношении России, т.к. его останавливают законы, принятые в конгрессе, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

«Здесь Байден связан по рукам и ногам теми законами и актами, которые были приняты в конгрессе США. — рассказал он. — Это продукт, наверное, внутри политического противостояния республиканцев и демократов… здесь президент США не может просто так взять все и отменить».

Песков отметил, что в России это понимают и осознают, что с санкциями предстоит жить долго.