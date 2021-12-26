Барселона, Испания, 26 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» сомневается в необходимости подписания 34-летнего таранного форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Об этом 26 декабря сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Ailura Эдинсон Кавани

Основной причиной отказа руководства «сине-гранатовых» от Кавани называют успешное завершение сделки по трансферу 21-летнего нападающего «Манчестер Сити» и сборной Испании Феррана Торреса. «Синге-гранатовые» заплатят за переход Торреса 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб «Коринтианс» предложил Кавани такую же заплату, которую уругваец получает в «Манчестер Юнайтед». «Барселона» предлагала Эдинсону пойти на понижение заработной платы.