Триполи, 26 декабря 2021, 16:45 — REGNUM Сотрудники ливийского Красного Полумесяца нашли тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии. Об этом сообщили в отделение организации в Хомсе.
«Группа из ливийского Красного Полумесяца извлекла 17 тел, в том числе младенца, на берегу в районе эль-Алус», — говорится в заявлении.
Отмечается, что также группа в сотрудничестве с береговой охраной в другом районе берега извлекла 10 тел, в том числе двух женщин. Еще трое мигрантов спасены.
Продолжается поиск возможных выживших в море.
Ранее Международная организация по миграции сообщила, что 1,3 тыс. мигрантов погибли в I половине 2021 года, пытаясь добраться по морю до Европы.