Новосибирск, 26 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Новосибирске запустили в эксплуатацию первую клубничную ферму. На прилавках ягода появится в ближайшее время, чтобы новосибирцы смогли приобрести её к Новому году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Клубника

«Мы поддерживаем определённый уровень углекислого газа в помещении, чтобы получить в ягоде фруктозу, из-за чего она становится сладкой», — пояснил редакции «Вести Новосибирск» агроном Тимофей Павлов.

Две тысячи кустов опыляют три улья шмелей, техника регулирует температуру, влажность и полив. С куста за один цикл ожидается урожайность до 500 граммов.