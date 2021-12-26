Москва, , 16:40 — REGNUM В новогоднюю ночь, в ночь на 1 января 2022 года в Москве показания термометров превысят многолетнюю норму. Об этом 26 декабря заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, к концу декабря активизируются циклоны, и установится западно-восточный перенос воздушных масс — не обойдется без локальных снегопадов.

«Показания термометров не только вернутся к 30 декабря в климатическое русло, но и в последующие двое суток существенно превысят многолетнюю норму. — написал он в Instagram. — В последний день декабря и в новогоднюю ночь столбики термометров будут колебаться от — 1 до — 6 градусов, а первым январским днем потеплеет до нуля».