Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Следственный комитет России намерен ходатайствовать об изменении или отмене меры пресечения в отношении видеоблогера Юрия Хованского, сообщается на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

Блогер Юрий Хованский Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Вид материала: Материалы в порядке досудебного производства. Предмет представления, ходатайства, жалобы: об отмене (изменении) меры пресечения», — сообщается на сайте.

В суд запрос СКР поступил 24 декабря.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года Юрия Хованского арестовали за оправдание терроризма — по словам свидетелей, в 2018 году он исполнил песню о теракте «Норд-Ост». На протяжении шести месяцев блогер находится в СИЗО.

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