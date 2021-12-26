Санкт-Петербург, 26 декабря 2021, 16:40 — REGNUM Следственный комитет России намерен ходатайствовать об изменении или отмене меры пресечения в отношении видеоблогера Юрия Хованского, сообщается на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.
В суд запрос СКР поступил 24 декабря.
ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года Юрия Хованского арестовали за оправдание терроризма — по словам свидетелей, в 2018 году он исполнил песню о теракте «Норд-Ост». На протяжении шести месяцев блогер находится в СИЗО.
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