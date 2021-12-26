Манчестер, Великобритания, 26 декабря, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Сегодня, 26 декабря, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится центральный матч девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 «Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Бригада арбитров: Крис Кавана | Гарри Леннард | Даниэль Робатан.

«Горожанами» не смогут помочь Кайл Уокер и Ферран Торрес, продолжающие восстанавливаться от травм. Испанец скорее всего больше не сыграет за «Ман Сити» в этом сезоне, так как уже в январе состоится его переход в каталонскую «Барселону». Также матч пропустят футболисты «лис» Уэсли Фофана, Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс, Рикарду Перейра и Амарти Даниэль.

После восемнадцати сыгранных туров «Манчестер Сити», одержав четырнадцать побед и набрав 44 очка, занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» с 22-мя очками расположился на девятом месте.