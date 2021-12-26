Москва, , 16:32 — REGNUM Отец девятилетней студентки Московского государственного университета Алисы Тепляковой Евгений ответил на рекомендацию члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александра Асмолова приостановить обучение ребенка в вузе.

МГУ Владимир Югасов © ИА Красная Весна

«С точки зрения действующего законодательства Асмолов не имеет никакого права выступать ни с каким заявлением по поводу нашего ребенка. Мало того что он его никогда не видел и с ним не пересекался, так это еще и нарушение персональных данных и просто неэтично», — цитируют Теплякова «Известия».

Он добавил, что это является «нарушением неприкосновенности личной жизни и самое главное, что любые диагнозы, любые заключения возможны только после соответствующей процедуры, а не потому, что он Асмолов».

Как сообщало ИА REGNUM, Асмолов направил главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой приостановить обучение Алисы в вузе. Он назвал данную ситуацию «опасным социально-психологическим экспериментом», который может повлечь за собой нарушения психического развития девочки.

Напомним, Алиса Теплякова в семь лет получила аттестат об окончании девяти классов, а в восемь лет сдала ЕГЭ по четырём предметам. Летом 2021 года она поступила на платное отделение факультета психологии МГУ.

Ранее стало известно, что полиция проверяет информацию о конфликте между сотрудниками Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова и Евгением Тепляковым, отцом девятилетней студентки вуза.