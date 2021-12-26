Москва, , 16:21 — REGNUM Итогом 2022 года лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов назвал разрушение политической системы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Геннадий Зюганов Duma.gov.ru

«Разрушение политической системы. Трехдневки мало, дистанта мало, надомников мало, теперь публичная власть. Публичная власть, которая никого не хочет слушать и даже убрали партийные списки на местах. Ну и будут упыри, жулики, бандиты и эти олигархи местные избираться. Скажите, кому это нужно? Никому не нужно, ни вам, ни Володину, Путину совсем это не нужно, ему нужна стабильность в 2024 году», — рассуждает Зюганов.

Он убежден, что «при такой финансово-экономической и политической самой системе не будет никакой стабильности».

Ранее Госдума приняла законы о принципах организации публичной власти, а также о власти в регионах. В Госдуму также внесен законопроект о формировании власти в муниципалитетах.

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