Токио, , 16:21 — REGNUM Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю в шестой раз выиграл чемпионат Японии в мужском одиночном катании.

Фигурное катание Pxhere.com

В сумме за два проката фигурист набрал 322,36 балла. Второе место занял Сёма Уно (295,82), третье — Юма Кагияма (292,41).

Как сообщало ИА REGNUM, российский дуэт в составе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова стал чемпионом России по фигурному катанию среди спортивных пар.

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