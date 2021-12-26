Ханты-Мансийск, 26 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске 26 декабря эвакуировали посетителей двух торговых центров. Об этом пишут местные СМИ.

Сергей Строителев ИА REGNUM В торговом центре

Среди них «Авангард» и «Небо» поводом стало анонимное сообщение о минировании. Впрочем, в ходе обследования зданий ничего опасного не нашли.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря неизвестные «заминировали» три торговых центра Екатеринбурга. Информация о минировании также оказалась ложной.