Краснодар, , 16:07 — REGNUM Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за подтоплений сохраняется в девяти районах Краснодарского края до конца суток 26 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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«До конца суток 26 декабря сохраняется опасность в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, Абинском, Апшеронском, Крымском, Северском, Туапсинском районах. На контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю находятся четыре экстренных предупреждения. Два из них касаются возможного подъёма уровней воды до опасных отметок на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри)», — сообщили в оперштабе.

С 24 декабря на территории Краснодарского края бушует непогода, в отдельных районах прошли сильные ливни, а также снег с дождем. К вечеру 25 декабря поднялся уровень воды в реке Адагум в х. Красный Крымского района, подтоплено девять приусадебных участков в садовом товариществе «Железнодорожник», эвакуированы 18 человек. В Новороссийске поднялась вода в реке Абрау, подтоплено одно бытовое помещение в селе Абрау-Дюрсо, шесть человек эвакуировали. Уровень воды в реке Абин на территории Мерчанского сельского поселения по данным на 26 декабря начал снижаться. На реках Крымского района продолжают дежурить спасатели, специалисты администрации, казаки.⠀

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