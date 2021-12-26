Новосибирск, , 16:07 — REGNUM Сотрудники управления МЧС РФ напомнили новосибирцам о правилах безопасности во время покупки и использования фейерверков. Пожарные подчеркнули, что при низком качестве или неумелом обращении они могут серьёзно травмировать.

Фейерверк Инна Теймуразова © ИА REGNUM

«Пиротехнические изделия содержат в своём составе пороховые двигатели или метательные устройства, а ещё специальные заряды с высокой температурой горения», — уточнили в ведомстве.

Для предотвращения возгораний и травмирования людей от петард инспекторы Госпожнадзора совместно с полицейскими организуют проверки на выявление мест незаконной торговли пиротехническими изделиями. Под особым контролем — точки, где продажа запрещена — рынки, остановки транспорта, подземные переходы.