Бугуруслан, Оренбургская область, 26 декабря, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Бугуруслане Оренбургской области проводят проверку по факту отравления полуторагодовалой девочки мышиным ядом. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Мать ребёнка пояснила стражам порядка, что взрослые разложили отраву по дому, чтобы избавиться от мышей. А девочка её съела. После осмотра медиками пострадавшую госпитализировали.

По итогам проверки будет принято соответствующее решение. Сотрудники полиции призывают взрослых убирать опасные вещества в недоступные для детей места.