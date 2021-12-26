Москва, 26 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. На долю произведённой в СССР техники приходится 8% от всех транспортных средств в современном российском автопарке. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Car.ru Внедорожник ВАЗ-2106

По данным агентства, по состоянию на 2021 год в России насчитывается 4,68 млн транспортных средств, выпущенных в советских республиках до 1992 года. Это составляет около 8% от общего числа зарегистрированных в настоящее время в России транспортных средств.

Подавляющая часть остающейся на регистрации техники (90%) была выпущена в РФСРФ. На долю техники, выпущенной предприятиями Белорусской и Украинской ССР, приходится 4,9% и 4,8% соответственно.

Большую часть остающихся на регистрации советских транспортных средств составляют легковые автомобили (1,63 млн единиц), мотоциклы (1,36 млн) и грузовые автомобили (1,19 млн). Самым распространённым автомобилем, выпущенным в СССР и остающемся в эксплуатации, является модель ВАЗ-2106.