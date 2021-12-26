Анкара, , 16:00 — REGNUM В Турции на полигоне «Аксарай» провели успешные испытания зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Hisar-O. Об этом 26 декабря сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной безопасности Турции.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, ЗРК, разработанный при содействии Управления оборонной промышленности Турции при администрации президента, успешно сбил беспилотный самолет-мишень.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед функционерами правящей партии в южной провинции Газиантеп, заявил, что одной из двух стран мира стала Турция, чей экономический рост по итогам первого года пандемии оказался в позитиве.