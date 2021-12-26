Анкара, 26 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Турции на полигоне «Аксарай» провели успешные испытания зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Hisar-O. Об этом 26 декабря сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной безопасности Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По последним данным, ЗРК, разработанный при содействии Управления оборонной промышленности Турции при администрации президента, успешно сбил беспилотный самолет-мишень.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед функционерами правящей партии в южной провинции Газиантеп, заявил, что одной из двух стран мира стала Турция, чей экономический рост по итогам первого года пандемии оказался в позитиве.