Москва, , 15:37 — REGNUM Российские специалисты начали прорабатывать систему стыковки спутников в космосе, которая позволит сводить с орбиты неисправные аппараты. Об этом сообщил главный конструктор радиотехнических систем взаимных измерений Научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП) Сергей Медведев в интервью журналу «Русский космос».

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

Медведев рассказал, что коллектив НИИ ТП работает над принципиально новой систему для стыковки и сближения космических аппаратов. Эта система будет использоваться на новых российских пилотируемых кораблях «Орёл».

Главный конструктор добавил, что принцип новой системы отличается от используемой в настоящее время системы «Курс». Она должна стать легче, компактнее и устойчивее к радиационным нагрузкам.

«В более отдаленной перспективе нам предстоит стыковаться с «некооперируемыми» объектами — спутниками, первоначально не предназначенными для стыковки, в целях их обслуживания, ремонта или сведения с орбиты. Уже сейчас мы прорабатываем подобные системы», — подытожил Медведев.

В последние годы в ряде стран началась разработка систем для борьбы с космическим мусором — вышедшими из строя космическими аппаратами и их обломками. В июне 2021 года Роскосмос получил патент на технологию сближения спутников на околоземной орбите для обслуживания космических аппаратов.

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