Москва, , 15:34 — REGNUM Расширение НАТО на Украину, в Молдавию, Грузию — «вопрос жизни и смерти» для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка на другие страны, которые были на территории СССР», — отметил он 26 декабря в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Конечно, это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас», — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что военно-технический ответ РФ на расширение НАТО на восток может быть «самым разным». По его словам, он будет зависеть от предложений, которые сделают ему военные эксперты.