Новосибирск, , 15:34 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 декабря, за минувшие сутки зарегистрировано 3554 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Ponchikov.net

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Отметим, что днём ранее, 25 декабря, за сутки ОРВИ заболели 4067 новосибирцев.

При этом в регионе выявлено 92 808 случаев заражения коронавирусом (+369 за сутки), 63 051 пациент полностью выздоровел (+253 за сутки), умерли 4166 человек (+15 за сутки).