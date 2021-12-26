Киев, , 15:30 — REGNUM В пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что беременных женщин, а также женщин с детьми возьмут на воинский учет. Об этом 26 декабря сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Беременных женщин и/или с несовершеннолетними детьми также берут на воинский учет. Как и в случае с мужчинами, для женщин будут учитывать состояние здоровья и ее семейные обстоятельства», — отмечается в публикации.

Дополняется, что до конца 2022 г. в Генштабе ВС Украины проведут анализ изменений числа военнообязанных женщин, состоящих на воинском учете.

За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственность.