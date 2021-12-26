Новосибирск, , 15:27 — REGNUM В Новосибирской области в стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализировали 3320 пациентов, в том числе 45 детей. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что в отделениях реанимации оказались 308 человек, на ИВЛ — 47 пациентов.

Всего в регионе сделан 3 282 631 тест на коронавирус.

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