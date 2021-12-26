Москва, , 15:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну «приперли к такой линии, что нам дальше двигаться некуда».

«Я же ведь говорил о «красных линиях», через которые нельзя переходить. Я хочу, чтобы всем было понятно ‑ и у нас в стране, и за рубежом …: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. — сказал он в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». — Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда!»

«Поставят ракетные системы… на Украину, 4−5 минут подлетного времени до Москвы. Ну, куда нам теперь двигаться-то? Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: остановитесь! Вот в этом все и дело», — отметил российский лидер.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.