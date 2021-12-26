Переволоцкий район, Оренбургская область, 26 декабря, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области шестимесячная девочка получила ожоги 25% тела, когда упала на трубу отопления. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отопление

Инцидент произошёл в Переволоцком районе. С ожогами первой и второй степени и в шоковом состоянии пострадавшую доставили в больницу.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Мать девочки пояснила им, что её дочь упала с кровати на трубу.