Москва, , 15:21 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 декабря, что дипломатический язык оппонентов деградировал — «иногда даже скатывается к хамству».

«Это не язык блестящих дипломатов, а скорее больше уже такой иногда даже скатывающийся к хамству. Такой ковбойский язык, который, конечно, нам не нравится», — заявил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, президент РФ Владимир Путин в вопросах безопасности страны думает не на один ход вперед, а «как настоящий шахматист — просчитывает все ходы».

Ранее представитель Кремля заявил, что РФ рассчитывает получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности в январе.