Новосибирск, , 15:21 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 369 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 376 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным оперативного штаба, за это же время скончались ещё пятнадцать пациентов. Всего в регионе умерли 4166 человек с коронавирусом.

За всё время в регионе зарегистрировано 92 808 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 10 543 детей; 63 051 пациент полностью выздоровел (+253 за сутки).