Москва, , 15:17 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден являются самыми опытными политиками в мире. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Всё-таки давайте согласимся, что президент Байден и президент Путин — самые опытные политики на этой планете», — сказал он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также Песков согласился с тем, что в список входит и председатель КНР Си Цзиньпин.