Москва, , 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин рассказал, чем будет заниматься в новогоднюю ночь.

«Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента», — пошутил Путин в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом на вопрос «Как вы выбираете подарки близким?» от ответил:

«Отчасти сам, да. Я, к сожалению, не хожу по магазинам, но сейчас есть возможность другими способами что-то выбрать. Стараюсь делать это сам».