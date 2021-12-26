Вашингтон, 26 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Самым посещаемым сайтом 2021 года стала страница социальной сети TikTok. Об этом сообщает пресс-служба компании CloudFlare, специализирующейся на защите интернет-сайтов.

Chantelle van Heerden TikTok

Вторым по популярности стал домен Google.com, на котором работает не только поисковая система, но и сервисы Google. В первую пятёрку самых популярных сайтов также вошли Facebook, Microsoft и Apple.

Замкнули десятку Amazon, Netflix, YouTube, Twitter и WhatsApp. Годом ранее самым популярным сайтом был Google, тогда как TikTok располагался только на седьмой строчке.

В 2020 году в десятку самых популярных интернет-порталов также входила страница социальной сети Instagram. В 2021 году она была вытеснена сайтом мессенджера WhatsApp.

Китайская компания ByteDance запустила международную версию социальной сеть TikTok для обмена снятыми на камеру смартфона роликами в 2018 году. В сентябре 2021 года ежемесячная аудитория этой соцсети превысила 1 млрд человек.