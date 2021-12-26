Москва, , 15:02 — REGNUM Следующий, 2022, год «не несет ничего хорошего в плане распространения пандемии» COVID-19. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В плане пандемии, наверное, начинающийся год ничего нам радужного не сулит. — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

При этом он добавил, что «какое-то количество очередных волн нас ждет впереди».