Чита, , 14:59 — REGNUM В Забайкалье сегодня, 26 декабря, прорвало одну из двух действующих дамб, защищающих посёлок Кокуй. Как сообщает пресс-служба правительства региона, грунтовые воды вышли на поверхность.

Прорыв дамбы 24.mchs.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

«Вода пошла в сторону села. Сейчас по водоотводным каналам постараемся отвести воду в реку, после чего приступим к восстановлению дамбы», — заявил губернатор Александр Осипов.

По его словам, власти намерены по оперативно решить вопросы по устранению последствий ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье все ещё испытывают проблемы, возникшие изобильных осадков, выпавших в летний период. Из резервного фонда губернатора региона выделено 16 миллионов рублей.

Читайте также: Летнее наводнение всё еще создаёт неприятности Забайкалью