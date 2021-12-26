Ростов-на-Дону, , 14:58 — REGNUM Пригородные поезда, курсирующие между городами Ростовской области, будут совершать больше остановок по пути. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минтрансе.

Электричка Skzd.rzd.ru

С 27 декабря электричкам, обслуживающим маршрут Ростов — Таганрог, добавят остановочный пункт 1295. На остановочной платформе 43-й километр будут останавливаться поезда сообщением Ростов — Сальск. Остановка на 1375-м километре добавится электричкам Ростов — Орловка Кубанская.

За 11 месяцев 2021 года пассажиропоток пригородных поездов вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Самым популярным является маршрут Ростов — Таганрог.