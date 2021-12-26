Москва, , 14:58 — REGNUM Россию все время упрекают в том, что она готовится к «агрессии» против Украины, но никто не упрекает Киев в агрессии против своего народа в Донбассе. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нас все время упрекают в том, что мы готовимся к агрессии против Украины», — сказал он в программе» Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Но при этом никто не упрекает Украину в том, что она готовится к агрессии против своего собственного народа на Донбассе», — добавил он.