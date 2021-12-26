Ростов-на-Дону, 26 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Международная воздушная гавань «Платов» (Ростов-на-Дону) станет «тихим аэропортом». Концепция предполагает сокращение количества звуковых объявлений в пассажирском терминале, сообщили ИА REGNUM в донском минтрансе.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

Специалисты подтверждают, что обилие аудиосообщений в аэропорту могут спровоцировать дополнительный стресс для пассажиров. В «Платове» оставят минимум обязательных объявлений, регламентированных законодательством РФ. Основным каналом оповещения станет визуальное информирование.

Стоит отметить, что аэропорт «Шереметьево» в 2019 году стал первым в России участником пилотного проекта «Тихий аэропорт».