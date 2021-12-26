Москва, , 14:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в вопросах безопасности страны думает не на один ход вперед, а как «настоящий шахматист просчитывает все ходы». Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Естественно Путин просчитывает не один ход вперед, не 2 хода вперед. А просчитывает как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем гроссмейстер», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Далее он добавил, что «нет никаких сомнений — президент Путин просчитывает все».