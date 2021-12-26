Прага, , 14:48 — REGNUM Военный аналитик Чехии Ярослав Штефец заявил, что западные страны испробовали все «возможные способы унизить Россию», и идут на риск войны — невиданный со времен Карибского кризиса. Об этом 26 декабря пишет Parlamentní listy.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин в своем заявлении об усилении НАТО вблизи с границами РФ ясно подчеркнул, что страна «не может безмолвно наблюдать за действиями США и их союзников по альянсу».

«Хотите раздразнить медведя? Убедитесь, что у вас есть пути отхода. И такая ситуация складывается на границах между РФ и не только европейскими странами. — заявил он. — Это относится не только к Украине, но и к Польше, … где военная деятельность и присутствие военнослужащих США, а также членов армий НАТО, значительно увеличиваются».

Ранее Путин заявил, что Россию беспокоит размещение элементов ПРО США вблизи границ РФ.

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