26 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение The Washington Post о том, что Россия может начать наступление на Украину в Азовском море.

Мирослава Романенко, , 17:01 — REGNUM Россия может начать наступление на Украину в Азовском море. Об этом сообщает The Washington Post. В США пришли к мнению, что береговая линия Азова имеет для России серьезную стратегическую и экономическую ценность. Также речь идет о сухопутном коридоре в Крым и важных портовых городах Мариуполе и Бердянске. Наступление якобы может начаться в море с последующей высадкой российских военных на украинский берег.

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Версию о нападении России на Украину в Азовском море обсудили на украинских телеграм-каналах «Леся из СТРАНЫ» и PASHA TODAY. Многие усмотрели в очередной версии о «нападении России» повод для иронии.

Морской торговый порт в Мариуполе Mtu.gov.ua

«Из Белоруссии… уже нападали? Или это потом?..» — иронизирует Denis.

«Да с космоса они пойдут, с космоса», — смеется Андрій С.

«Опять консервные банки заберут», — шутит Андрей Б., вероятно, под консервными банками подразумевая украинские суда.

«А из космоса?» — пошутил Pavel A.

«Может, нападут, а может, не нападут. Но деньжат подкиньте», — отреагировал Владимир И.

«Зато бюджет можно хорошо распилить», — пишет «Добрый».

»Не-не, на западных картах вторжения в обязательном порядке присутствуют подводные лодки, а максимальная глубина Азовского моря вроде 15 метров (13,5 метра — М .Р.), так что нет — мимо», — с сарказмом добавил Khan.

«А может и не начаться. Это как встретить динозавра на улице — можно встретить, а можно и не встретить…» — отметил Pavel 82.

«На подлодках с Чёрного моря по Днепру вынырнут в Киеве возле моста Патона», — смеется Олег.

«Они точно через Белоруссию зайдут. Точнее, заплывут… Через Белорусское море. Госдеп точно знает», — иронизирует El B.

«6-й флот уже перебросили к берегам Белорусии?» — шутит «Хаха».

Шестой флот ВМС США Navy.mil

»Пиндосы чего там, на ромашке гадают: нападут, не нападут?» — недоумевает bronko.

«Вообще не вижу проблем зайти по газовой трубе», — пошутил 4nn.

«Интересно… а когда поляки за Лембергом (Львов — М. Р.) придут, это тоже будет «российская агрессия»?» — задался вопросом «Гендальф».

»Открою тайну… Россия «нападет» со стороны России», — иронизирует Роман.

«Атака России на Украину может начаться с планеты Нибиру, откуда прилетят рептилоиды на виманах…» — шутит PaterNoster.

«Задолбали уже всех нападением!» — не выдержала Любовь.

«Атака на Украину может начаться с Северного Ледовитого океана!!! А разве нет?» — не без иронии спросила Танюшка.

«По суше-то удобней, а по воздуху и наступать не надо. Пару десятков «калибров», а дальше шахтеры на такси подъедут», — подытожил АС.

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