Оренбург, 26 декабря, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области на трассах продлили ограничение движения транспорта, введённое ранее из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИА REGNUM Метель

Для всех типов транспорта закрыт проезд по участку федеральной дороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном. Пока оно действует до 20:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе закрыли движение на ряде трасс. Причиной стали метель и снегопады. На территории области введён режим повышенной готовности.