Берлин, , 14:43 — REGNUM Глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала ужесточить правила одобрения контрактов оборонного экспорта после рекорда, установленного правительством Ангелы Меркель. Об этом 26 декабря сообщает DPA.

«Мы проведем переоценку политики оборонного экспорта последних лет. Поэтому мы работаем над законом об оборонном экспорте, который четко определит критерии, по которым одобряются контракты на экспорт оборонной продукции», — отметила она.

Правительство Меркель, ушедшее в отставку 8 декабря, одобрило за 2021 г. контракты оборонного экспорта на рекордную сумму (за год) — свыше 9 млрд евро.

При этом более половины контактов одобрены в последние дни работы правительства.