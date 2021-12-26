26 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

Вячеслав Зиланов, , 16:59 — REGNUM На состоявшейся в Москве 23 декабря 2021 года пресс-конференции президента Российской Федерации В.В. Путина впервые обошлось без рыбных вопросов со стороны присутствующих представителей средств массовой информации.

Сергей Дунчев. Под Новый год. 1951 г

Да и в выступлении президента России в том, что касается результатов работы сельского хозяйства, куда отнесена правительством и рыбная отрасль, также не было даже упомянуто о существовании в стране этого важного экономико-социального направления, особенно для приморских регионов.

Между тем рыба не остается без повышенного внимания населения страны, средств массовой информации, общественных объединений и бизнес-сообщества.

Большая пресс-конференция Владимира Путина Kremlin.ru

Резонансным в уходящем году стало повышение розничных цен на красную икру, рыбопродукцию, снижение уровня её потребления не только в стране, но и в приморских регионах. Не менее обсуждаемыми являются и сомнительные эксперименты с внедрением инвестквот и аукционов и других новаций, проводимых новыми менеджерами в отрасли. Всё это вынуждает правительственных чиновников всё же разъяснять свои управленческие решения по рыбным проблемам и показать хоть какие-то практические результаты.

По рыбному хозяйству, как главный ответственный за его успехи и провалы, высказался министр сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушев. В своём докладе в Госдуме 14 декабря 2021 года на правительственном часе, рассматривавшим положение дел в сельском хозяйстве, было подчеркнуто что, несмотря на пандемию, «…рыбохозяйственный комплекс в 2021 году демонстрирует положительные результаты. Объём добычи водных биоресурсов составит 5 миллионов тонн, продукции аквакультуры — 386 тысяч тонн. Всё это больше, чем годом ранее…».

Дмитрий Патрушев Kremlin.ru

И далее Д. Патрушев дал обнадёживающий прогноз на предстоящий год: «…в 2022 году прогнозируем объём вылова на уровне 5,2 миллиона тонн, продукции аквакультуры — 449 тысяч тонн». И всё. А где ответ на вопрос, что это даст в целом для решения продовольственной безопасности страны? И главное — повысит ли это потребление рыбопродукции населением страны? Снизятся ли заоблачные цены на рыбопродукцию и красную икру? Об этом ни слова. Да и депутатов, исходя из заданных ими вопросов министру, это тоже не волнует.

В свою очередь руководитель Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестаков, отвечающий, прежде всего, перед Минсельхозом России, которому адресуют все просчеты и недостатки в рыбной отрасли, отчитался о своей работе в интервью на НТВ, широко представленном в СМИ, перед «рыбными едоками» — населением России — о достижениях «рыбохозяйственного комплекса».

Илья Шестаков Fish.gov.ru

Им было отмечен рост вылова, производства рыбопродукции, успехи экспорта, аквакультуры, строительство судов на российских верфях, ввод эффективных рыбоперерабатывающих фабрик под инвестквоты и многое другое. Не обошел стороной руководитель Росрыболовства и продолжающий рост цен на рыбопродукцию, включая лососевых и красную икру.

Упомянул И. Шестаков и о том, что «общий объем добычи 2021 году водных биоресурсов порядка 5 млн тонн позволяет полностью покрыть потребности отечественного рынка, которые находятся на уровне 3,3 миллионов тонн». Но, несмотря на этот обнадёживающий посыл, о фактическом потреблении рыбопродукции населением страны И. Шестаков, как и его начальник Д. Патрушев, не упомянули ни слова.

Почему? Ответ на это, полагаю, дают показатели потребления водных биоресурсов населением России в сравнении с такими же показателями в некоторых соседних с нами странах в нижеследующей таблице. В ней представлены сведения по данным международной организации ООН — ФАО, расчеты которой осуществляются по единой для всех стран методике в сырце, что позволяет делать объективные сравнения этих показателей.

Потребление водных биоресурсов населением в некоторых странах (кг/чел/год в сырце по данным ФАО)

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 Китай 6,5 10,4 20,3 24,2 26,9 32,0 38,1 38,8 Норвегия 43,2 44,6 50,5 49,7 52.3 54,2 50,0 51,4 СССР/Россия 29,7 24,8 18,2 17.9 18,7 22,6 20,2 20,1 США 19,2 22,0 21,7 22,4 23,5 21,6 22,0 22,4 Япония 69,1 70,6 70,4 66,7 61,2 52,7 47,5 45,8

Сведения приведены по 2017 год включительно, поскольку статистика ФАО поступает с задержкой на 2−3 года. Однако потребление биоресурсов по России за 2019−2020 годы и предварительные данные за 2021 год свидетельствуют, что этот показатель в сырце не превышает 18 кг/чел/год. При пересчете этого объёма на рыбопродукцию он составит не более 13 — 14 кг/чел/год при рекомендации Минздрава России в 22 кг/чел/год.

Рыбная продукция Norebo.ru

Как видно из таблице, самые низкий показатель потребления водных биоресурсов — в России, которая уступает ведущим рыбохозяйственным странам — Норвегии, Японии и Китаю — почти вдвое и более. В качестве утешения для наших чиновников следует отметить, что по этому показателю Россия лишь на немного отстаёт от США. Однако качественный состав потребляемых водных биоресурсов населением США намного превосходит таковой в России.

Напомню, что население стран, которые потребляют рыбы более России, составляет: Китай — 1,4 млрд человек, США — 329,5 млн, Япония — 125,8 млн, Норвегия — 5,8 млн человек.

Данные о некоторых результатах и направлениях развития рыбного хозяйства Китая, Норвегии, Японии и России были на днях опубликованы мною в средствах массовой информации, и читатель при необходимости может их просмотреть, сделать свои соответствующие дополнительные выводы.

Здесь же я ещё раз подчеркну. Ни в одной из этих стран, как и в целом в мире, не применяются плата за ресурсы, не проводятся аукционы по продаже долей-квот, не вводятся инвестквоты и другие подобные «новации» для национальных рыбопромышленников при осуществлении ими промысла водных биоресурсов в своей ИЭЗ и на континентальном шельфе.

Всё это «достояние» отечественных федеральных чиновников, которые осуществляют при поддержке депутатов и сенаторов дорогостоящий эксперимент над рыбной отраслью. Результаты его уже отражаются, и не в положительном плане, на всём населении страны. Идет рост цен на рыбопродукцию, снижается её годовое потребление населением. Дело зашло так далеко, что 1 кг красной икры в России достиг цены в 5−7 тысяч рублей, что в 6 раз выше, чем её стоимость в США.

Добыча рыбной продукции Norebo.ru

Знают ли государственные управленцы других, соседних с нами стран о проводимых экспериментах в отечественном рыболовстве, «успехах» его в рыбной отрасли России? Полагаю, знают. Но… перенимать, внедрять у себя не собираются. На наш опыт смотрят с опаской, но и с надеждой. С опаской потому, что как бы «дурной пример не стал заразителен» и для их страны, С надеждой, что глядишь, российское рыболовство не выдержит и… рухнет. Тогда им ресурсов, которые имеют общий статус, достанется больше.

Так будет ли у всех нас, включая президента России В.В. Путина, на предстоящем новогоднем столе замечательная отечественная рыба, взлетевшая по цене ввысь, дорогущая красная икра и прочие, как мы привыкли называть, «дары моря»? У президента, уверен, будет. У нас, видимо, не у всех. Да и те, кому семейный бюджет позволяет, будут приобретать отечественных «рыбных даров» гораздо меньше, чем это было в прошлом году.

А вот на следующий год при той рыбохозяйственной политике, как её ведут федеральные чиновники, уж точно большинство из нас останется вообще без «даров моря». Это, пожалуй, и есть главная причина исчезновения рыбной тематики из президентской пресс-конференции.

Организаторы, видимо, посчитали, что слишком она взрывоопасна в сегодняшних условиях для столь высокого мероприятия. И установили «заслон», чтобы рыбные вопросы и просочиться «случайно» не смогли на президентскую пресс-конференцию. Одновременно это может быть и определённым сигналом для всех, и прежде всего чиновников, о том, что пора разобраться с происходящими негативными процессами в рыбной отрасли.

Возможно, назревает всё же «отрезвление от успехов инвестквот и аукционов» и произойдет выработка и принятие на государственном уровне решений, направленных на сбалансированное развитие отечественной рыбной отрасли с учетом мирового опыта и с опорой на собственные исторически выверенные, проверенные практикой, положительные достижения. Время для этого уже наступило.