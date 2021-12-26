Вячеслав Зиланов, 26 декабря 2021, 16:59 — REGNUM На состоявшейся в Москве 23 декабря 2021 года пресс-конференции президента Российской Федерации В.В. Путина впервые обошлось без рыбных вопросов со стороны присутствующих представителей средств массовой информации.
Да и в выступлении президента России в том, что касается результатов работы сельского хозяйства, куда отнесена правительством и рыбная отрасль, также не было даже упомянуто о существовании в стране этого важного экономико-социального направления, особенно для приморских регионов.
Между тем рыба не остается без повышенного внимания населения страны, средств массовой информации, общественных объединений и бизнес-сообщества.
Резонансным в уходящем году стало повышение розничных цен на красную икру, рыбопродукцию, снижение уровня её потребления не только в стране, но и в приморских регионах. Не менее обсуждаемыми являются и сомнительные эксперименты с внедрением инвестквот и аукционов и других новаций, проводимых новыми менеджерами в отрасли. Всё это вынуждает правительственных чиновников всё же разъяснять свои управленческие решения по рыбным проблемам и показать хоть какие-то практические результаты.
По рыбному хозяйству, как главный ответственный за его успехи и провалы, высказался министр сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушев. В своём докладе в Госдуме 14 декабря 2021 года на правительственном часе, рассматривавшим положение дел в сельском хозяйстве, было подчеркнуто что, несмотря на пандемию, «…рыбохозяйственный комплекс в 2021 году демонстрирует положительные результаты. Объём добычи водных биоресурсов составит 5 миллионов тонн, продукции аквакультуры — 386 тысяч тонн. Всё это больше, чем годом ранее…».
И далее Д. Патрушев дал обнадёживающий прогноз на предстоящий год: «…в 2022 году прогнозируем объём вылова на уровне 5,2 миллиона тонн, продукции аквакультуры — 449 тысяч тонн». И всё. А где ответ на вопрос, что это даст в целом для решения продовольственной безопасности страны? И главное — повысит ли это потребление рыбопродукции населением страны? Снизятся ли заоблачные цены на рыбопродукцию и красную икру? Об этом ни слова. Да и депутатов, исходя из заданных ими вопросов министру, это тоже не волнует.
В свою очередь руководитель Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестаков, отвечающий, прежде всего, перед Минсельхозом России, которому адресуют все просчеты и недостатки в рыбной отрасли, отчитался о своей работе в интервью на НТВ, широко представленном в СМИ, перед «рыбными едоками» — населением России — о достижениях «рыбохозяйственного комплекса».
Им было отмечен рост вылова, производства рыбопродукции, успехи экспорта, аквакультуры, строительство судов на российских верфях, ввод эффективных рыбоперерабатывающих фабрик под инвестквоты и многое другое. Не обошел стороной руководитель Росрыболовства и продолжающий рост цен на рыбопродукцию, включая лососевых и красную икру.
Упомянул И. Шестаков и о том, что «общий объем добычи 2021 году водных биоресурсов порядка 5 млн тонн позволяет полностью покрыть потребности отечественного рынка, которые находятся на уровне 3,3 миллионов тонн». Но, несмотря на этот обнадёживающий посыл, о фактическом потреблении рыбопродукции населением страны И. Шестаков, как и его начальник Д. Патрушев, не упомянули ни слова.
Почему? Ответ на это, полагаю, дают показатели потребления водных биоресурсов населением России в сравнении с такими же показателями в некоторых соседних с нами странах в нижеследующей таблице. В ней представлены сведения по данным международной организации ООН — ФАО, расчеты которой осуществляются по единой для всех стран методике в сырце, что позволяет делать объективные сравнения этих показателей.
Потребление водных биоресурсов населением в некоторых странах (кг/чел/год в сырце по данным ФАО)
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2017
|Китай
6,5
10,4
20,3
24,2
26,9
32,0
38,1
38,8
|Норвегия
43,2
44,6
50,5
49,7
52.3
54,2
50,0
51,4
|СССР/Россия
29,7
24,8
18,2
17.9
18,7
22,6
20,2
20,1
|США
19,2
22,0
21,7
22,4
23,5
21,6
22,0
22,4
|Япония
69,1
70,6
70,4
66,7
61,2
52,7
47,5
45,8
Сведения приведены по 2017 год включительно, поскольку статистика ФАО поступает с задержкой на 2−3 года. Однако потребление биоресурсов по России за 2019−2020 годы и предварительные данные за 2021 год свидетельствуют, что этот показатель в сырце не превышает 18 кг/чел/год. При пересчете этого объёма на рыбопродукцию он составит не более 13 — 14 кг/чел/год при рекомендации Минздрава России в 22 кг/чел/год.
Как видно из таблице, самые низкий показатель потребления водных биоресурсов — в России, которая уступает ведущим рыбохозяйственным странам — Норвегии, Японии и Китаю — почти вдвое и более. В качестве утешения для наших чиновников следует отметить, что по этому показателю Россия лишь на немного отстаёт от США. Однако качественный состав потребляемых водных биоресурсов населением США намного превосходит таковой в России.
Напомню, что население стран, которые потребляют рыбы более России, составляет: Китай — 1,4 млрд человек, США — 329,5 млн, Япония — 125,8 млн, Норвегия — 5,8 млн человек.
Данные о некоторых результатах и направлениях развития рыбного хозяйства Китая, Норвегии, Японии и России были на днях опубликованы мною в средствах массовой информации, и читатель при необходимости может их просмотреть, сделать свои соответствующие дополнительные выводы.
Здесь же я ещё раз подчеркну. Ни в одной из этих стран, как и в целом в мире, не применяются плата за ресурсы, не проводятся аукционы по продаже долей-квот, не вводятся инвестквоты и другие подобные «новации» для национальных рыбопромышленников при осуществлении ими промысла водных биоресурсов в своей ИЭЗ и на континентальном шельфе.
Всё это «достояние» отечественных федеральных чиновников, которые осуществляют при поддержке депутатов и сенаторов дорогостоящий эксперимент над рыбной отраслью. Результаты его уже отражаются, и не в положительном плане, на всём населении страны. Идет рост цен на рыбопродукцию, снижается её годовое потребление населением. Дело зашло так далеко, что 1 кг красной икры в России достиг цены в 5−7 тысяч рублей, что в 6 раз выше, чем её стоимость в США.
Знают ли государственные управленцы других, соседних с нами стран о проводимых экспериментах в отечественном рыболовстве, «успехах» его в рыбной отрасли России? Полагаю, знают. Но… перенимать, внедрять у себя не собираются. На наш опыт смотрят с опаской, но и с надеждой. С опаской потому, что как бы «дурной пример не стал заразителен» и для их страны, С надеждой, что глядишь, российское рыболовство не выдержит и… рухнет. Тогда им ресурсов, которые имеют общий статус, достанется больше.
Так будет ли у всех нас, включая президента России В.В. Путина, на предстоящем новогоднем столе замечательная отечественная рыба, взлетевшая по цене ввысь, дорогущая красная икра и прочие, как мы привыкли называть, «дары моря»? У президента, уверен, будет. У нас, видимо, не у всех. Да и те, кому семейный бюджет позволяет, будут приобретать отечественных «рыбных даров» гораздо меньше, чем это было в прошлом году.
А вот на следующий год при той рыбохозяйственной политике, как её ведут федеральные чиновники, уж точно большинство из нас останется вообще без «даров моря». Это, пожалуй, и есть главная причина исчезновения рыбной тематики из президентской пресс-конференции.
Организаторы, видимо, посчитали, что слишком она взрывоопасна в сегодняшних условиях для столь высокого мероприятия. И установили «заслон», чтобы рыбные вопросы и просочиться «случайно» не смогли на президентскую пресс-конференцию. Одновременно это может быть и определённым сигналом для всех, и прежде всего чиновников, о том, что пора разобраться с происходящими негативными процессами в рыбной отрасли.
Возможно, назревает всё же «отрезвление от успехов инвестквот и аукционов» и произойдет выработка и принятие на государственном уровне решений, направленных на сбалансированное развитие отечественной рыбной отрасли с учетом мирового опыта и с опорой на собственные исторически выверенные, проверенные практикой, положительные достижения. Время для этого уже наступило.