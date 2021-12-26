Оренбург, , 14:31 — REGNUM В Оренбургской области из-за снегопадов и метели введён режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Метель

Goodfon.ru

На территории области отмечаются ветер силой до 27 м/с., а также метель с ухудшением видимости до 50−100 метров. В ближайшее время непогода достигнет Оренбурга. Жителей региона призывают воздержаться от поездок и, по мере возможности, оставаться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье из-за непогоды перекрыли некоторые участки трасс. Под ограничение попала и федеральная магистраль М-5 «Урал».

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