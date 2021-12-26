Пекин, 26 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Члены долговременной экспедиции на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» вышли в открытый космос для внекорабельной деятельности 26 декабря. Об этом сообщает China Daily.

Saggittarius A Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун»

К работам за бортом орбитальной станции приступили командир миссии Чжай Чжиган и лаборант-исследователь Е Гуанфу. Пилот-оператор Ван Япин координирует их работу со станции. Работы в открытом космосе продлятся несколько часов.

Чжай Чжиган, Е Гуанфу и Ван Япин прибыли на орбитальную станцию «Тяньгун» на корабле «Шэньчжоу-13» 16 октября 2021 года. 8 ноября Чжиган и Япин совершили первый плановый выход за борт станции для выполнения ряда работ. Ван Япин стала первой китайской женщиной, побывавшей в открытом космосе.

Планируется, что экипаж корабля «Шэньчжоу-13» пробудет на орбитальной станции около шести месяцев. Это станет рекордом по длительности для пилотируемых миссий Китая.

Создание китайской космической станции «Тяньгун» началось в апреле 2021 года, когда на орбиту был выведен базовый модуль, «Тяньхэ». В 2022 году Китай планирует запустить модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь» и завершить развёртывание орбитальной станции.