Москва, , 14:32 — REGNUM Чайка Игорь Юрьевич — российский предприниматель, владелец компаний «Хартия», «Архплей Девелопмент», «Инновации света», «Аква Солид». Младший сын бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

Игорь Чайка Фото из личного архива

Утилизация отходов, розыск преступников, производство шпал: проекты Игоря Чайки

Новации на службе следствия

В октябре 2021 года АО «Национальная инжиниринговая корпорация» (АО «НИК») объявило о намерении создать — в содружестве с предприятиями «Ростеха» — совершенно уникальный продукт, программно-аппаратный комплекс, умеющий автоматически собирать и анализировать из открытых источников данные для предупреждения, расследования и сбора доказательной базы по высокотехнологичным, так называемым киберпреступлениям.

АО «НИК» позиционирует себя как «центр компетенций в области технологического трансфера лучших мировых практик и проектных решений», основная задача которых — минимизировать капитальные расходы на создание и переоснащение высокотехнологичных предприятий, а также снизить последующую стоимость эксплуатации. Основные виды деятельности — разработка, адаптация и внедрение программно-аппаратных комплексов в оборонной, аграрной, фармацевтической промышленности, а также в энергетическом секторе. Основная причина повышенного интереса СМИ — личность учредителя и председателя совета директоров компании.

Его зовут Чайка Игорь Юрьевич, он родился 13 декабря 1988 года в Иркутске, в семье первого заместителя областного прокурора Юрия Чайки. Сейчас Чайку-старшего знают как бывшего министра юстиции независимой России, который впоследствии 15 лет был генеральным прокурором страны. Это родство и помогало, и мешало Игорю: до сих пор все его бизнес-проекты рассматриваются сквозь призму влияния отца.

Когда Юрий Яковлевич Чайка уже был членом правительства, его младший сын (старший брат Артем старше Игоря на 13 лет) поступил в Институт международного частного права, входящий в структуру Московской государственной юридической академии имени Кутафина. Но вопреки желанию Чайки-старшего ни прокурором, ни вообще практикующим юристом так и не стал.

Молодые электрики

Еще находясь на старших курсах, Игорь вместе с друзьями попробовал себя в предпринимательстве — основал действующую и поныне компанию «Инновации света». Она удачно зашла на рынок — получила ряд подрядов на монтаж электрических систем в Новороссийске, а затем и в Москве. Самыми значимые победы на торгах — в борьбе за право оформить декоративное освещение двух известных мостов — Крымского и Новоспасского. Для получения такого портфолио пришлось поступиться прибылью: 20 миллионов рублей за несколько технически сложных систем освещения в столице не обеспечили огромного дохода, но привлекли к компании повышенное внимание СМИ — в том числе, опять же, из-за фамилии учредителя.

В 2013 он стал советником губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на общественных началах, тесно с ним общался и рассматривался как кандидат на должность заместителя главы правительства региона, кураторы культуры и спорта, туризма и молодёжной политики. По словам самого Чайки, еще в 2014 году он склонялся к тому, чтобы принять это предложение, но летом 2015 года принял окончательное решение — покинул пост советника и сосредоточился на бизнес-проектах. С тех пор он входил и входит в составы в несколько рабочих групп и комиссий, стал членом Координационного совета «Деловой России», бизнес-послом «Деловой России» на территории Молдовы и Приднестровья, председателем Общественного совета при Россотрудничестве.

Диверсификация: транспорт, жилье, продукты

К тому времени первые успехи пришли к новому бизнес-проекту Чайки и партнеров — компании «Аква Солид». Она сейчас контролирует более 50% АО «Бетэлтранс» — крупного производителя шпал, имеющего долгосрочный контракт с РЖД. В содружестве с немецкими партнерами «Белэлтранс» в 2017 году создал в Саратовской области передовое предприятие, производящее высокотехнологичные клеммы рельсовых скреплений Skl 30, которые обеспечивают максимально мягкий ход железнодорожных составов. В III квартале 2021 года было запущено новое производство полимерных деталей рельсовых скреплений.

Но Чайка изначально делал ставку на диверсификацию активов — в условиях турбулентности 2014−17 годов это было особенно актуально. В строительном бизнесе он контролирует молодую компанию «Архплей Девелопмент» — небольшой столичный девелопер начал с проекта ЖК «Барклая 6» на западе Москвы, а также приобрел перспективный участок на юго-востоке столицы.

Основанный на волне импортозамещения проект «Русский экспорт» консолидировал и организовывал транспортировку российских продовольственных товаров в Китай. Здесь Игорь Чайка рассчитывал применить институтские знания, тема его дипломной работы — «Основы правового регулирования российских инвестиций за рубежом на примере Китая и Германии». Однако сказалась упомянутая выше турбулентность, и когда сильный удар по бизнесу нанес локдаун 2020 года, Чайка вышел из капитала компании.

Экологическая деятельность

Для человека, интересующегося бизнес-новостями, но не погруженного в них, имя все еще очень молодого предпринимателя ассоциируется в первую очередь с компанией «Хартия» — крупным оператором по обращению с бытовыми и промышленными отходами.

«Хартию» основал в 2012 году бизнес-партнер Игоря Юрьевича Александр Цуркан; сам Чайка вошел в капитал позже.

На данный момент «Хартия» является крупнейшим или одним из крупнейших операторов по обращению с отходами в России: она работает в Москве и Подмосковье, а также Тульской, Ярославской, Владимирской областях. Суммы контрактов — десятки миллиардов рублей, сроки окончания действия договоров приближаются к 2030 году, и все это делает «Хартию» в принципе одной из самых стабильных частных компаний в стране.

Вокруг «Хартии» предприниматель постепенно выстраивает целую экосистему. Так, он стал совладельцем ООО «Промышленный экологический оператор» (ПЭО), претендующего на значимые роли в утилизации малоопасных отходов Москвы и области, а вскоре через ПЭО основал ООО «Национальная экологическая корпорация». В марте 2021 долю в компании купила дочка «Ростеха».

Другое

В 2016 году Игорь Юрьевич учредил Благотворительный фонд содействия развитию казачьей станицы Бриньковская имени своего прадеда, казачьего сотника Михаила Чайки.

В 2017-м «Хартия» стала одним из крупнейших участников проекта «Добрые крышечки», существующего в России уже пять лет. Принцип проекта: участники собирают завинчивающиеся пластиковые крышечки от бутылок с жидкостями, сдают их в пункты приёма, откуда те поступают на заводы по переработке. Завод оплачивает собранный материал по рыночной цене благотворительному фонду, который осуществляет целевую помощь детям с ограниченными возможностями (на момент написания статьи собирают вертикализатор для Маши с Кубани, подробности на сайте проекта). За время существования проекта собрано более 350 тонн крышек — при среднем весе 1,9 г это почти 200 миллионов штук.

Интересным получился опыт бизнесмена в сфере культуры — в 2019 году он спродюсировал 12-минутный фильм «Архангел Михаил» на мотивы одноименной песни Григория Лепса о последних минутах жизни военнослужащего, освобождающего заложников.

Екатерина Вяльцева